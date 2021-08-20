Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitim 5 gün esasıyla başlıyor! / 20.08.21

Sabah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın okulların açılması, yüz yüze eğitim, koronavirüsle mücadele ve aşılamada yeni döneme ilişkin kararları son dakika açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitimin tarihi ve nasıl uygulanacağına ilişkin resmi açıklamaları gerçekleştirdi. "Okullar ne zaman açılacak?" ve "Yüz yüze eğitim kaç gün olacak?" sorularını da cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Özer haftada 5 gün esasıyla yüz yüze eğitimin planlandığını son dakika olarak duyurdu