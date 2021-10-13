Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Yüz yüze eğitim başarılı işliyor / 13.10.21

Sabah

Son dakika MEB haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Özer, Covid-19 nedeniyle kapalı okul bulunmadığını belirterek, "Sistemde hiçbir problem yok. Sistem başarılı bir şekilde yüz yüze eğitim mekanizmasını işletiyor. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği yönergeler çerçevesinde devam ediyor" dedi. İşte son dakika yüz yüze eğitim haberinin detayları...