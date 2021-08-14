Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okullar tarihinde açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak / 14.08.21

Sabah

Milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılıp açılmayacağı, açılırsa eğitimin nasıl devam edeceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk ve orta öğretimde okulların belirlenen tarihte açılacağı, yüz yüze eğitimin bütün sınıflarda ve haftada 5 gün verileceği mesajı verdi. Üniversiteler için de gerekli hazırlıklar başladı. Yurtların karantina için kullanılmaması ve yüzyüze eğitimin aşılı ya da PCR testi ile olması üzerinde duruluyor.