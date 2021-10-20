Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer rakamı duyurdu! Meslek liselerinden ekonomiye dev katkı... / 20.10.21

Sabah

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin ekonomiye verdiği dev katkıyı rakamlarla açıkladı. Özer, 9 ayda 418 milyon 591 TL'lik katkı sunulduğunu belirtirken, en büyük gelir sağlayan okulların isimlerini de paylaştı. Özer, pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime geçen yıl ara verildiğini hatırlattı, bu nedenle katkının düştüğünün altını çizdi. Bu yıl ise yeniden başlayan yüz yüze eğitim ile yüzde 50'lik bir artış yaşandığını bildirdi.