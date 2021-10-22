Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yeni model getiriyoruz / 22.10.21

Sabah

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde gidilecek yeni düzenlemelerle ilgili önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Özer LGS ve YGS sınavları başta olmak üzere eğitimde önümüzdeki dönemde köklü değişiklikler yapılmayacağı mesajını "Reform değil, iyileştirme yapacağız" diyerek verdi. Özer, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler için aylık ücretsiz yardımcı testler dağıtacaklarını kaydederken bir alanda da yeni modele geçileceğini belirtti. İşte son dakika haberinin detayları