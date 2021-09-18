Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklamalar: Hafta sonu eğitim yapılacak mı? / 18.09.21

Sabah

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir televizyon kanalında yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamarda bulundu. Okullarda elektronik takip sistemi kurulduğunu belirten Bakan Özer, "Her okuldaki aşı, test durumları anlık takip ediliyor" ifadelerini kullandı. Bakan Özer, 'Hafta sonu eğitim yapılacak mı?' ve 'Vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren okul bulunuyor mu?' sorularını yanıtladı...