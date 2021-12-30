Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'Uzaktan eğitime geçilecek mi?' sorusuna cevap geldi! / 30.12.21

SON DAKİKA HABERİ: Omicron varyantının Türkiyede de görülmesi ile vaka sayılarında artış yaşanıyor. Bazı üniversiteler vaka artışı sonrası uzaktan eğitime geçerken, gözler okullara çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Uzaktan eğitime geçilecek mi? sorusuna çok net yanıt verdi. Bakan Özer, yüz yüze eğitimde kararlı olduklarını, okulların en son kapatılacak yerler olması gerektiğini ifade etti. Özer, Şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil dedi. İşte son dakika haberinin detayları...