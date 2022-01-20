Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ve yarıyıl tatili mesajı / 20.01.22

Son dakika... 1.5 yıl aradan sonra 6 Eylülde yüz yüze eğitime başlayan 18 milyondan fazla öğrenci haftasonu itibariylA 15 günlük yarı yıl tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Velilerimiz öğrencilerini, karneleri ne olursa olsun ödüllendirsinler. Çünkü bu 5 aylık süreç içerisinde yüze eğitime devam edebilmek hakikaten kolay bir süreç değil. Karnelerindeki notları ne olursa olsun bu süreçte tüm öğrenciler başarılı. Bunun için velilerimizden istirhamımız, çocuklar ile daha fazla vakit geçirmeleri ve çocukları başarılarından dolayı kutlamaları dedi. SABAHa konuşan Bakan Özer salgına rağmen 5 aydır kesintisiz devam eden yüz yüze eğitimin değerlendirmesini yaptı.İşte son dakika MEB haberinin ayrıntıları...