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7/24 Dinle Sabah Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Türkiye PISA'da 3 alanda puanlarını en fazla artıran ülke oldu / 14.12.21
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Türkiye PISA'da 3 alanda puanlarını en fazla artıran ülke oldu / 14.12.21

Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Türkiye PISA'da 3 alanda puanlarını en fazla artıran ülke oldu / 14.12.21

150 Bölüm | 07:50:44

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01

Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Türkiye PISA'da 3 alanda puanlarını en fazla artıran ülke oldu / 14.12.21

Sabah 01:39
02

İşte Trabzonspor'un yeni boğası: Kouassi / 09.12.21

Sabah 01:34
03

Jean Evrard Kouassi'nin maaşı belli oldu! İşte sözleşme detayları / 08.12.21

Sabah 01:47
04

Süper 'değerli' lig! Avrupa'da ikinci sırada / 12.12.21

Sabah 01:09
05

Yeni transfer Evrard Kouassi'den ilk sözler! "Buraya savaşmaya geldim" / 11.12.21

Sabah 01:12
06

Süper Lig'de Nuri Şahin fırtınası! Trabzonspor galibiyeti sonrası... / 13.12.21

Sabah 00:41
07

Galatasaray'ın istediği Bakambu'dan flaş talep! Maaş beklentisi şoke etti / 07.12.21

Sabah 01:06
08

Fatih Terim'in yokluğunda 45 puan gitti / 05.12.21

Sabah 01:10
09

İlk transfer belli oldu! Jean Evrard Kouassi Trabzon'a imzaya geliyor / 06.12.21

Sabah 01:11
10

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu 2 Fransız devi istiyor! "30 milyon euro'ya gider" / 04.12.21

Sabah 01:00

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