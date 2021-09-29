Milli Eğitim Bakanı Özer ilk kez açıkladı! İşte okullarda yüz yüze eğitime devamlılık oranı... / 29.09.21

Sabah

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’nın çeşitli ilçelerinden gelen Anadolu lisesi, fen lisesi, imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileriyle buluştu. Bakan Özer, yüz yüze eğitim ile ilgili yaptığı değerlendirmede her şeyin planlandığı gibi gittiğini ifade etti, devamlılık oranını da ilk kez açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...