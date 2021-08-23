Milli Eğitim Bakanı Özer'den sel bölgesi için yüz yüze eğitim açıklaması: Tüm hazırlıklar tamam / 23.08.21

Sabah

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1-3 Eylül arasında yapılacak uyum eğitimlerinin esasları belirlendi. MEB tarafından tüm illere gönderilen yazıda, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 31 Ağustos Salı günü başlayacağı ve okula uyum eğitimlerinin de 1-3 Eylül'de yapılacağı hatırlatıldı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de sel bölgesi ile ilgili yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Özer; "6 Eylül için tüm hazırlıklar tamam" dedi.