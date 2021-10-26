Milli Eğitim Bakanlığından bir ilk! Bakan Mahmut Özer duyurmuştu: Bugün başlıyor... / 26.10.21

Sabah

Milli Eğitim Bakanlığının ilk kazanım değerlendirme uygulaması, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik bugün saat 09.00 itibarıyla başlatılıyor. Bakan Mahmut Özer, "Kazanım değerlendirme uygulamasını 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda eğitim gören toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla bugün başlatıyoruz. Kazanım değerlendirme uygulamasıyla öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını tespit edip telafi edecek şekilde programlarımızı yeniden güncelleyeceğiz." dedi.