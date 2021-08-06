Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'temel eğitim' hamlesi! Uygulamaya 2023'te geçilecek / 06.08.21

Sabah

Son dakika Milli Eğitim Bakanlığı haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, '2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde' ilkokul ve ortaokulların gelişimsel açıdan yeniden yapılanması için harekete geçti. Bu kapsamda ilkokullarda not yerine çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çok yönlü değerlendirme sistemi kurulacak. İkili eğitim tümüyle kaldırılacak. Eğitim kayıt bölgelerinde mahallerinde spor kulüpleri kurulacak. Tam gün eğitim yapılan, koşulları elverişsiz yerleşim yerlerindeki okullardan başlayarak çocuklara öğle yemeği verilmesi sağlanacak. Okulların müzeler, teknoparklar ve bilim merkezleriyle işbirliği artırılacak. MEB'in 2023 temel eğitim hamlesi şöyle: