Ara
Ara
7/24 Dinle Sabah Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'yardımcı kaynak' açıklaması! Veliler çağrıda bulunmuştu... / 04.10.21
Sabah

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'yardımcı kaynak' açıklaması! Veliler çağrıda bulunmuştu... / 04.10.21

Sabah

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlere destek olmak için kaynak çeşitliliğini artırma kararı aldı. Bu kapsamda her ayın ilk haftası, 'destek paketi' açıklanacak. Paketin ilki, bugün 'yardimcikaynaklar.meb.gov.tr' üzerinden erişime açıldı. Veliler, bazı okullarda öğretmenlerin yardımcı kaynak talep ettiğini ve maliyetin yüksek olduğunu belirterek çağrıda bulunmuştu. MEB bu hamleyle hızla sorunu gidermiş oldu.
Hemen DinleDinle Durdur
  • #
  • Bölüm
  • Kaynak
  • Süre
  • Favorilerime Ekle
  • Daha Fazla

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x