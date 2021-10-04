Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'yardımcı kaynak' açıklaması! Veliler çağrıda bulunmuştu... / 04.10.21

Sabah

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlere destek olmak için kaynak çeşitliliğini artırma kararı aldı. Bu kapsamda her ayın ilk haftası, 'destek paketi' açıklanacak. Paketin ilki, bugün 'yardimcikaynaklar.meb.gov.tr' üzerinden erişime açıldı. Veliler, bazı okullarda öğretmenlerin yardımcı kaynak talep ettiğini ve maliyetin yüksek olduğunu belirterek çağrıda bulunmuştu. MEB bu hamleyle hızla sorunu gidermiş oldu.