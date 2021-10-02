Milli Görüş Hareketi'nin öncü ismi Oğuzhan Asiltürk'e son veda! Dualarla uğurlandı / 02.10.21

Sabah

Milli Görüş Hareketi'nin öncü isimlerinden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk için cenaze töreni bugün yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan cenazede, "Değerli büyüğüm Oğuzhan abimizle birlikte uzun yıllar bir arada olduk. Özellikle devlet adamlığından tutunuz, siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri oldu." dedi.