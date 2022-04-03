Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mayınların imha edildikleri anlar... / 03.04.22

Son dakika... Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz’e bırakılan mayınların yarattığı tehdit devam ediyor. Kontrolden çıkarak Türkiye’ye ve Romanya’ya ilerlemeye başlayan mayınlar tehlikeye neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı’nda görülen mayın, SAS timleri tarafından başarılı bir şekilde imha edilmişti. Romanya’da da görülen mayınlar sonrası Rusya Savunma Bakanlığı, Kopan Ukrayna mayınlarının hala sürüklenme tehdidi var açıklamasında bulunmuştu. Milli Savunma Bakanlığı mayınların etkisiz hale getirilme anlarını yayınladı. İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan o görüntüler...