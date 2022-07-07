Milyonlara yeni ödeme ve maaş tablosu! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli memur Temmuz maaş farkı ne zaman ödenecek? / 07.07.22

Son dakika haberi...Asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı ile beraber milyonların gelirleri bu ay itibarıyla artıyor. Haziran ayı enflasyon oranı sonrası SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 42,35 olurken, memur ve emekli memur için zam oranı yüzde 41,69 oldu. Bununla beraber, Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, enflasyon farkı ne zaman ödenecek soruları en çok araştırılanlar arasına girdi. Öte yandan yeni emekli ve memur maaşı için ödeme takvimi belli oldu. Zamlı Temmuz maaşları memurlar ile başlıyor...