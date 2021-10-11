Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Bu ücretleri öderken dikkat! / 11.10.21

Sabah

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren ve birçok sürücünün şikayet ettiği vale ücretleri dikkat çeken açıklamalar geldi. Yeni düzenleme ile vale hizmetinin verilmesi için ‘ruhsat’ şartı olduğunu belirten Dr. Murat Can Pehlivanoğlu “Keyfi şekilde vatandaşlardan ücret tahsil edildiğini görüyoruz. Hatta yerliye farklı yabancıya farklı bir fiyat uygulaması söz konusu. Böyle bir durum kabul edilemez" diyerek araç sahiplerine hakları konusunda uyarılarda bulundu.