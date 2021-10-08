Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge detayları belli oldu! 3600 ek gösterge artışı ne getirecek? / 08.10.21

Sabah

3600 ek gösterge ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge zammıyla ilgili çalışmalar başladı. Çalışmalar tüm memurları kapsayacak şekilde genişlediğinde kapsamlı bir hesaplama yapılacak. Hazırlanacak yasa taslağı ile sistem devreye girecek. Böylece ünvanlar arasındaki gösterge dengesizliği giderilecek. Peki 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimleri ilgilendiriyor? Memur ve emekli maaşları kaç lira artacak? Çalışmalar ne aşamada? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili tüm detaylar...