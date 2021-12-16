Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme... / 16.12.21

Son dakika haberi: İstanbulda Can Göktuğ Bozun samuray kılıcı ile genç mimar Başak Cengizin katlettiği cinayet soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme ve Silahla tehdit suçlarından tutuklanan Bozun evinde kılıç ve bıçaklardan oluşan 32 kesici aletin yeni bir suç oluşturması ihtimaline karşı savcılık İstanbul Kriminal Polis Labaratuvarından rapor istedi. Gelen rapor dahilinde, kesici aletlerin Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında suç teşkil ettiği belirlenirse hazırlanan iddianamede yeni bir suçtan daha hapis cezası istenmesi söz konusu olacağı bildirildi.