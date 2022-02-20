Mimarlar odası başkanı bankamatik memuru oldu! Çankaya Belediyesi'ni banka gibi kullanmış / 20.02.22

Ankaranın Çankaya Belediyesinde mimar olarak çalışan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candanın bankamatik olduğu belgelendi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, Tezcan Karakuş Candan hakkındaki ön inceleme raporunu tamamladı. Belediyedeki mesaisine gitmeyerek üst amirlerini yanıltan ve haksız kazanç elde eden Tezcan Karakuş Candan hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi. Bakanlığın soruşturma izninin, aralarında Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Kiraz Gülsün Bor Günerin de bulunduğu 8 belediye görevlisini kapsadığı bilgisine ulaşıldı.