Mine Çayıroğlu yaşadığı korkunç olayı böyle anlattı…‘O an ölüyorum sandım’ / 09.10.21

Sabah

Mine Çayıroğlu, 29 yıl öncesine döndü ve sette yaşadığı korkunç olayı anlattı. Henüz 15 yaşında, Sarıkamış’ta çekilen Aysarının Zilleri dizisinde rol alan Mine Çayıroğlu, sette karlar altında kalmış. Güzel oyuncu Mine Çayıroğlu, dehşet anlarını şöyle anlattı: “Sahne gereği kara gömüldüm. Çekimler sırasında teknik aksaklıklar yaşandı. Bir süre karın içinde unutuldum ve donma tehlikesi geçirdim. Yörede yaşayan köylüler beni kardan çıkardı.”