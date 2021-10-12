Mirgün Cabas'a Selim Kiraz davası! Attığı tweet... / 12.10.21

Sabah

Son dakika haberler: Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında DHKP-C'li iki terörist tarafından rehin alınmış, ardından şehit edilmişti. 6 yıl önce sosyal medya hesabından 'Bu eylem nasıl biterse bitsin çıkarılacak tek ders var. Çocukları vurmayın, anneleri yuhalatmayın' diyerek paylaşım yapan Mirgün Cabas hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmada mütalaasını sunan savcı, Cabas'ın paylaşımıyla terör eylemini haklı ve meşru göstermeye çalıştığını belirterek 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını isterken, Cabas ifadesinde, 'Çok fazla düşünmeden paylaştım' dedi.