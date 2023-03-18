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Mısır'a 11 yıl sonra ilk ziyaret! Çavuşoğlu: Normalleşme yolunda somut adım atmaktan memnunuz / 18.03.23

Mısır'a 11 yıl sonra ilk ziyaret! Çavuşoğlu: Normalleşme yolunda somut adım atmaktan memnunuz / 18.03.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Mısır'a 11 yıl sonra ilk ziyaret! Çavuşoğlu: Normalleşme yolunda somut adım atmaktan memnunuz / 18.03.23

Sabah 04:52
02

CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük skandal! Depremzede çocukların önünde Selahattin Demirtaş propagandası / 18.03.23

Sabah 02:09
03

Japon deprem uzmanı Moriwaki TOKİ binalarını işaret etti / 18.03.23

Sabah 01:46
04

Başkan Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı / 18.03.23

Sabah 01:14
05

İYİ Parti'den istifa eden isim ateş püskürdü: Partinin kurucusu olarak söylüyorum, talimatı FETÖ'cüler verdi / 18.03.23

Sabah 01:40
06

Rönesans’ı denetleyen Lütfü Savaş’ın ‘prensi’ çıktı: Hem stantta hem statta / 17.03.23

Sabah 01:22
07

YSK’dan ‘seçim ittifakı’ kararı / 17.03.23

Sabah 00:40
08

Afet üzerinden siyaset yapılmasına karşıyız / 17.03.23

Sabah 01:37
09

Deprem bölgesinde Ramazan seferberliği / 17.03.23

Sabah 04:11
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