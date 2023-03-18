Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlunun, mevkidaşı Samih Şukrinin davetiyle bugün Mısıra gerçekleştirdiği ziyaret, 11 yılın ardından yapılmış olması açısından önem taşıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Mısır ile tarihi bağlarımız var. Kardeşlik bağlarımızı yeniden güçlendirmek için liderlerimiz ortaya bir irade koydu. Bundan sonraki süreçte daha yakın iş birliği içerisinde çalışacağız dedi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise; Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz. ifadelerine yer verdi...