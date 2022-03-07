MİT'İn takip ettiği DEAŞ'lının dijital belgilerinden örgüt arşivi çıktı! 3 bin yeni örgüt mensubu tespit edildi / 07.03.22

İstanbulda yakalanan DEAŞlı bir teröristin telefonundan çıkanlar örgütü adeta deşifre etti. Milli İstihbarat Teşkilatının aylar süren takibi sonucunda tespit ettiği DEAŞlı terörist Muhammed Elalinin hard diskinden örgüt arşivi çıktı. Teröristten ele geçirilen hard diskte yapılan incelemelerde bin 200 adet video içerisinden 3 bin örgüt mensubuna ait görüntüler tespit edildi. Hard diskin içerisinde bulunan 170 bin fotoğraf arasından da DEAŞın yöneticileri ile görüntülenen bin örgüt mensubu belirlendi. Yapılan tespit üzerine güvenlik güçleri 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan isimler arasında ele geçirilen videolarda 8 kişinin başını kesmek suretiyle infaz eden Muhammed D. de yer aldı. Aralarında Muhammed D.nin de bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.