MİT,raporunda hipersonik füze, uzay ve vurgusu! Ajan ağları çökertildi / 08.03.22

Terör örgütlerine yönelik yurt içinde ve yurtdışında sınır ötesi operasyonlar ile dış istihbarat örgütlerinin kurduğu ajan şebekeleri karşı 2021’de başarı operasyonlara imza atan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 2021 faaliyet raporu yayınlandı. MİT’in dış yabancı istihbarat servisleriyle karşılaşıldığında bir adım önde olduğunu kaydeden MİT Başkanı Hakan Fidan, raporun sunumunda hızlanan hipersonik füze denemeleri, gelişen siber teknoloji, uzayda yaşanan rekabet, siber saldırılar, sanal gerçekliğin beraberinde getirdiği yeni risk alanları ve aşırı sağ hareketlerin geçen yıl öne çıktığını vurguladı.