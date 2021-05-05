MİT'teki bilişim casusuna 30 yıl hapis! Karlov suikasti tanığının talimatlarını yerine getirmiş / 05.05.21

Milli İstihbarat Teşkilatında MİT çalışan FETÖ üyesi bilgisayar mühendisi Emrah Kaşıkçı, kendi sistemi ile istihbarat programı içerisindeki bilgileri flaş bellekle alarak mahrem imamlara taşıdı. Kaşıkçının, FETÖnün üst düzey mahrem imamlarından olan ve itirafçı olarak Rus Büyükelçi Andrey Karlovun suikastine ilişkin ifade veren Salim Zeybek ile irtibatı bulunduğu ve devlet sırrı niteliğindeki bilgileri Zeybeke aktardığı tespit edildi. Aynı zamanda istihbarat personelleriyle ilgili örgütün kullandığı Filemaker programının da programlamasını yapan Kaşıkçı, yaptığı casusluk faaliyetlerini tek tek anlattı. SABAHın ulaştığı soruşturma dosyasındaki bilişim casusuna yargılandığı mahkeme 30 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası verdi.