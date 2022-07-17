MİT'ten Gara'da nokta operasyon: PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi / 17.07.22

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatının MİT Irakın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKKnın sözde üst düzey yöneticilerinden Dersim Malatya kod adlı İzzettin İnan 55 ve 2 koruması toplantı yaptığı teröristlerle birlikte etkisiz hale getirildi. Örgütün sözde askeri konsey üyeleri arasında yer alan PKKlı terörist İzzettin İnan, Hatayda 2020de 2 günde 400 hektar alanı küle çeviren orman yangınında sabotaj talimatını vermişti. MİTin bu operasyonda saha ajanlarıyla İnanın yanına sızarak operasyonu gerçekleştirdiği öğrenildi. MİTi peş peşe gerçekleştirdiği bu operasyonlar sonrasında örgüt elebaşlarından Murat Karayılanın mağaradan çıkamaz hale geldiği öğrenildi.