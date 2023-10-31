Milli İstihbarat Teşkilatı, 2016 yılında Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde 3 askeri ile 2 korucunun şehit olduğu hain saldırının planlayıcısı olan PKK terör örgütünün sözde Metina Lojistik ve Maliye sorumlusu Hüseyin Piran kod adlı Cahit Aktay’ı Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirdi. “Turuncu” kategoride aranan teröristin, Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt üyelerine silah ve mühimmat taşıdığı sırada yanındaki teröristlerle birlikte etkisiz hale getirildiği öğrenildi.