MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Terörist Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi / 19.06.22

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı MİT bölücü terör örgütü PKKnın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibliyi, Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi. Terör ve Güvelik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. MİTin çok önemli bir operasyona imza attığını belirten Abdullah Ağar, Bu terörist Tel Abyad sözde sorumlusu. Suriyenin doğusu ve kuzeyi sözde eş başkanlarından bir tanesi. Garada ve Kandilde sorumluluk yapmış. ifadelerini kullandı.