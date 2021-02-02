Miyomu olan hastaya tüp bebek yapılabilir mi?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir miyomlu hastaların tüp bebek tedavisiyle ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için anlatıyor: Miyomlar kadının rahmindeki düz kasından kaynaklanan iyi huylu urlardır. Miyom büyüklüğüne ve şekil yapısına göre kısırlığa neden olabilir, bu miyomların ameliyatla alınması tekniğinde herhangi bir problem yoksa miyomların alınıp sonrasında tüp bebek tedavisi planlanması önerilir. Miyomlar cerrahi olarak tedavi edilir. Rahim iç tabakasına baskı yapan bir miyom varsa cerrahi olarak alınması ve sonrasında tüp bebek tedavisi planlanması tavsiye edilir”.