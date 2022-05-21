Monkeypox alarmı! Yeni bir salgın tehdidi mi? / 21.05.22

Son dakika haberi: Avrupa ve Amerikada ilk kez bu yıl görülen maymun çiçeği virüsü, akıllara yeni bir salgın tehdidi olup olmadığı sorusunu getirdi. Çiçek hastalığı olarak bildiğimiz ve aşı ile önüne geçtiğimiz hastalığa benzeyen maymun çiçeği virüsü, Afrikada 70li yıllardan itibaren görünen ve o bölgede kemirgenlerden maymunlara ve maymunlarla temas eden insanlara geçti. 80li yıllarda da özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyetinde görüldü ve küçük bir salgına neden oldu. 2003te ise ilk kez Amerikada Nijeryadan gelen kişilerle bağlantılı vakalar görülürken İngilterede de yine Nijeryadan gelen bir vakaya rastlandı.