14 kişilik bilimsel araştırma ekibinden Amerikalı dağcı Mark Dickeynin, çalışmalar esnasında rahatsızlanması ve dünyaya örnek bir operasyonla, yüzeye çıkarılmasıyla Morca Mağarasına olan ilgi arttı. SABAH Pazar ekibi, Türkiyenin üçüncü büyük mağarası mağarası olan Morcadaki çalışmaları yürüten Anadolu Speleoloji Mağara bilimi Grubu ASPEGin lideri Ender Usuloğlu ile görüştü. Mağarada bulunan bakteri türlerinin oldukça etkili bir antibiyotik yapımında kullanılabileceği ortaya çıktı. Ayrıca sadece mağaraya özel bir canlı türü olan tatlı su karidesi keşfedildi. Araştırmalar devam ediyor...