'MOSSAD' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! Casuslar bu yöntemle yakalanmış / 23.10.21

Sabah

Dünya, Sabah'ın 'MOSSAD' manşetini konuşuyor. Gündeme bomba gibi düşen MİT’in Mossad operasyonunda casusluk şebekesinin bütün üyelerinin deşifre edildiği kozmik bilgilere istihbarattaki ‘Parayı takip et’ ilkesiyle ulaşıldığı ortaya çıktı. Para hareketlerinin takibi sonucunda MİT’in Mossad adına casusluk faaliyeti gösterdiğini tespit ettiği 15 kişilik 5 ayrı hücreden birinde görev yapan 27 yaşındaki A. B.’ nin şebekenin canlı kurye sorumlusu olduğu saptandı. A. B. ’nin isminin belirlenmesinden sonra gerisi çorap söküğü gibi geldi ve şebekenin bütün üyelerinin isimlerine ulaşıldı.