Milli Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 12 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplayan MSB kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir. Girilemez/ulaşılamaz denilen yerler artık kontrol altındadır. ifadelerini kullandı.