Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığının haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Deniz Albay Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda, terörle mücadele ile Ege ve Akdeniz başta olmak üzere birçok konu ele alındı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin TSK Ege ve Akdenizde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin KKTC hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam ettiğini belirten Aktürk, Kıbrısta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu vurguluyoruz. Türkiye; garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrısta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir. ifadelerini kullandı. Albay Zeki Aktürk, terörle mücadeleye ilişkin son durumu da açıkladı.