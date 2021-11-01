MSB'den F-35 ve S-400 açıklaması! İkinci görüşme ABD'de yapılacak / 01.11.21

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı, S-400ler hakkında Nerede ne zaman ihtiyaç varsa konuşlandırılacak durumda ifadesini kullandı. ABD ile gerçekleşen F-35 görüşmeleri için ise Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Görüşmelerin ikincisi ABDde yapılacak denildi. Ayrıca açıklamaya göre Ekimde yurt içi ve sınır ötesindeki 27 operasyonda 279 terörist etkisiz hale getirildi. Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 360 oldu.