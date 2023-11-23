Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığının haftalık basın bilgilendirme toplantısında, 59’u son bir haftada olmak üzere 1 Ocak’tan bugüne kadar 1.927 teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi. “İncirliğe inen ABD uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinden İsrail’e silah taşıdığı” iddiasının sorulması üzerine MSB kaynakları, “Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin zararına olacak herhangi bir faaliyetin içinde olmamız veya bu faaliyetlere göz yummamız söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konudaki duruşu bellidir” yanıtını verdi.