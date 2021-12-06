Mucize kız Refiye'den acı haber! 5 organ nakilli Refiye hayatını kaybetti / 06.12.21

ABDde gerçekleşen çoklu organ nakli ile 5 organı birden değiştirilerek yeniden doğan Refiye Yılmaz 32 yaşamını yitirdi. Tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi hayatını kaybeden Yılmaz, Elmalı Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Milyonda bir görülen Gardner Sendromuna yakalanan Refiye, Sağlık Bakanlığınca 14 Nisan 2013te tedavi için ABDye gönderilmişti. Türkiyeye döndükten sonra yeni yaşamını ilk kez SABAHa anlatan Refiye, Mucize bir hayat verildi bana. Hem organlarım hem hayatım değişti demişti.