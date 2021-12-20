Müge Anlı gündeme getirmişti! 35 gündür aranan Mülkiye Kazan'dan haber var: Cesedini çobanlar buldu / 20.12.21

Son dakika haberine göre; Müge Anlı İle Tatlı Sert programında gündeme gelen ve 35 gündür her yerde aranan Mülkiye Kazanın cansız bedenine ulaşıldı. Şanlıurfanın Ceylanpınar ilçesi kırsalında hayvanları otlatan çobanlar tarafından boş bir arazide bulunan cesedi, Mülkiye Kazanın ablası ayakkabısından teşhis etti. Cansız bedenin Kazana ait olmasının otaya çıkması ile Jandarma soruşturmayı derinleştirdi. Müge Anlı, kuzeni ile nişanlı olan Mülkiye Kazanın bir erkekle sosyal medyadan tanıştığını, tanıştığı kişinin genç kadını Almanyaya götürmeye çalıştığını ortaya çıkarmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...