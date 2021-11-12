Müge Anlı'da kan donduran itiraf! 3 gündür kayıp olan Neslihan'dan acı haber: Görüntüler ortaya çıktı / 12.11.21

3 gündür haber alınamayan Neslihan Baturdan acı haber geldi. Atvnin çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı sert programında kan donduran bir itirafla, cinayet aydınlatıldı. stanbul Kartal’da yaşayan iki çocuk annesi 46 yaşındaki Neslihan Batur, geçtiğimiz Salı kayıplara karıştı. Annesine bir türlü ulaşamayan ve hayatından endişe eden N.K., Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’nın programına başvurdu. Genç kız, annesinin kaybolduğu gün en son evli ve iki çocuk babası H.B. ile görüştüğünü; “Annemin 1,5 yıldır sevgilisiydi. Son günlerde kavga ediyorlardı” diyerek anlattı. Ardından H.B. kan donduran bir itirafta bulundu...İşte son dakika haberinin detayları...