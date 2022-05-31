Muhalefetin o iddiasına en güzel cevap İlyas Dede'den: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesin'deki törene damga vurmuştu / 31.05.22

İstanbulun Fethinin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde gerçekleştirilen fetih şöleni ve fidan dikim törenine vatandaşlar akın etti.Muhalefet vatandaşların mitinge zorla götürüldüğünü öne sürdü. O iddiaya en güzel cevabı 86 yaşındaki İlyas Ertürk verdi. İlyas Dede, Tayyip Erdoğan gelecek ben yerimde oturamam dedim. Erdoğanı çok seviyorum. Allah ondan razı olsun. 3 tane ağacı bahane ederek memleketi ateş yerine çevirenler, 145 bin 300 ağaç dikildi. Neredeydi onlar? Keşke Erdoğana ağaç düşmanı diyenler de gelse burayı görseydi. dedi.