Muhammet için zamana karşı yarış! Sikorskyli parmak kurtarma operasyonu / 23.08.21

Sabah

Van'da parmağı kopan 3 yaşındaki Muhammet Bünyamin Gümüş için kentte görev yapan doktorlar ve polis seferber oldu. Muhammet'in kapıya sıkışması sonucu kopan işaret parmağı Sikorsky polis helikopteri ile getirildiği Diyarbakır'da 4.5 saat süren başarılı bir ameliyatla yerine dikildi. Baba İsmail Gümüş, "Olaydan 5 saat sonra ameliyata alındı. Kopan parmağı sürekli buzda tuttuk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah devletimizden razı olsun" dedi.