Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bu sabah katıldığı bir canlı yayında, Genel Başkanlar Cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak. dedi. Davutoğlunun bu sözleri büyük tepki çekti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefeti eleştirerek, “Davutoğlu’nu izliyorum, imza atacakmış cumhurbaşkanı. Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam, yüzde 1 alan genel başkana soracak, ‘Şuraya kimi müdür yapalım?’ diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler” dedi.