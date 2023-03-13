Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde partisinin cumhurbaşkanı adayı oldu. Muhalefet kanadında ‘Oylar bölündü’ yorumlarına neden olan bu gelişme CHP’de büyük paniğe neden oldu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, katıldığı bir programda, Muharrem İnce’nin bu sürecin dışında kalacağına inandığını belirterek, “Muharrem İncenin, Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum.” ifadelerini kullandı.