Son dakika haberler: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Halk TV, Tele 1 ve KRTnin CHP ile İYİ Parti’den her ay düzenli para aldığını açıklamıştı. Bunun üzerine Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ kendisine Buruşturulup fırlatılmış biri ifadelerini kullanınca İnce Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sende şeref varsa yemin et almadığına. Ya da alıyorsan kaç para alıyorsun? Uyanık! Önce bunu açıkla tetikçiliği bırak dedi. İşte CHP, İYİ Parti ve ilgili kanalları sessizliğe büründüren ifşa ve yankıları