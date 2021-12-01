Muhbet Topbaş ilk kez SABAH'a konuştu! ‘Eşimle birlikte biz de öldük’ / 01.12.21

Konyada arabası çizildiği gerekçesiyle Ahmet Ünveren 32 tarafından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisi Adem Topbaşın acılı eşi Muhbet Topbaş 24 SABAHa konuştu. Eşinin bir hiç uğruna öldürüldüğünü anlatan Topbaş, Eşim bana sen meyve hazırla ben kamerayı gösterip geleyim dedi. Ancak bir daha geri gelmedi. Böyle olacağını bilseydim eşimi gönderir miydim? Ölen sadece Adem değil ben ve çocuklarım da onunla birlikte öldü. 2 yaşındaki kızım babasının fotoğrafına bakıp, baba yok diyor diye konuştu.