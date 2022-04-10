Münevver Karabulut'un babası SABAH'a konuştu: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın / 10.04.22

Cinayete kurban giden biricik kızı Münevver Karabulutun kalbi acılarla dolu babası Süreyya Karabulut, katil Cem Garipoğlunun intihar etmesinden sonra tam 8 yıldır kalbinde taşıdığı dinmeyen şüphesini SABAHtan Gül Kirekloya anlattı. Süreyya Karabulut 56 8 yıldır kabusun içindeyim. O celladın cesedini görseydim belki ikna olurdum. Ama cesedini göstermediler. İntihar ettiğine inanmıyorum çünkü böyle bir celladın kendi canına kıyabileciğine inanmıyorum. Ya öldürüldü ya kaçırıldı. Bayramdan sonra mezarının açılmasını talep edeceğim. Yoksa bu kabus bitmeyecekdedi.