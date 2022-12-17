Münevver Karabulutun babası Süreyya Karabulut, kızının katili Cem Garipoğlunun mezarının açılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvurunun reddedilmesinin ardından sulh ceza mahkemesine itirazda bulunmaya hazırlanıyor. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına Cem Garipoğlunun mezarının açılması için fethi kabir işleminin yapılmasını talep ettik. Başsavcılık talebimizi reddetti. Bu karar nihai bir karar değil. Bu karara sulh ceza hakimliği nezdinde itiraz hakkımız var. 5 gün içerisinde adaletin neticesi için itiraz hakkımızı kullanacağız dedi.