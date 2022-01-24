Murat ile Döndü'nün romanlık aşk öyküsü / 24.01.22

Malatyanın Gövdeli Köyü, aşk romanlarına konu olacak bir sonsuz sevgiye tanıklık ediyor. 47 yaşındaki yürüme engelli Murat Akdere ile 23 yaşındaki eşi Döndü Akderenin birbirilerine duyduğu aşk tüm engelleri aşmalarını sağladı. Onların ki, imkansızı gerçeğe dönüştüren bir sevgiydi... Öyle ki Muratın engeli nedeniyle ailesi evliliğe izin vermeyen Döndü, pes etmedi ve Ben engelliyim ama başka sorunum yok. Her ihtiyacımı görüyorum diyen sevdiği adama, Nereye gidersen git, ben seni taşırım. Ailem senin böyle olduğunu bilse vermez. Ama seni kabul eden benim cevabını verdi.